"Coco" wird von seiner Familie verzweifelt gesucht. © Eder/ KK

Familie Eder sucht verzweifelt nach ihrem Hund „Coco“. Der Chihuahua ist in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli beim Gassi gehen in Velden entlaufen. Er ist zehn Jahre alt, wiegt 1,8 Kilogramm und ist gechipt. Am Halsband trägt er eine Marke der Gemeinde Lamprechtshausen mit der Nummer 353. "Coco" ist sehr zutraulich, könnte aber verängstigt sein. Es wird darum gebeten, ihn nicht einzufangen, sondern bei der Telefonnummer seiner Besitzer anzurufen.

Finderlohn

Es gibt einen Finderlohn von 1000 Euro. Sollte "Coco" bei einer Person gesichtet werden, die vorher keinen Hund hatte, wird ebenfalls um Kontaktaufnahme gebeten. "Wir sind nicht böse, wir wünschen uns einfach nur unseren geliebten Hund zurück", sagt Ernst Eder verzweifelt. "Er ist für uns wie ein Kind."

Telefonnummer: 0650/8877955 oder

0660/8975873