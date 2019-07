Sonntagnacht wurde in Villach in die Büros des EC VSV eingebrochen. Sie erbeuteten einen Tresor mit Bargeld.

(Archivfoto) © Weichselbraun

Dreiste Einbrecher waren am Sonntag auf Tour in Villach. In der Nacht suchten sie die Büros des VSV heim. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und erbeuteten einen Tresor mit Bargeld. Wie hoch die gestohlene Summe ist, ist laut Auskunft der Polizei nicht bekannt. Es wird ermittelt.