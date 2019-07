Facebook

Das Auto wurde schwer beschädigt © Georg Lux

Riesiges Glück hatten Sonntag Nachmittag die vier Insassen eines Autos in Villach. Das Fahrzeug war in der Abstimmungsstraße zwischen Tschinowitsch und Maria Gail unterwegs. Oberhalb der Straße löste sich aufgrund der starken Regenfälle ein schwerer Wurzelstock und krachte auf das Auto. In diesem befanden sich vier Personen, darunter zwei Kinder.