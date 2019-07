Facebook

Caritas-Direktor Josef Marketz und Unterstützer auf dem Dobratsch © (c) JOHANNES LEITNER

Zur Sterbestunde Jesu, also um 15 Uhr, läuteten am Freitag auf dem Dobratsch fünf Minuten lange die Kirchenglocken der beiden Marienkirchen. Auf Einladung der Caritas Kärnten waren Wanderinnen und Wanderer bei großer Hitze auf den 2167 Meter hohen Gipfel gekommen, um mit Caritasdirektor Josef Marketz gegen den Hunger Andacht zu halten. "821 Millionen Menschen leiden an Hunger oder müssen sogar daran sterben. In vielen Teilen der Welt gibt es diese Not. Wir dürfen das nicht hinnehmen", betonte Marketz.

Als unüberhörbares Zeichen gegen das stille Sterben läutete Marketz zu Beginn der Andacht Minuten lang selbst die Glocken der windischen (slowenischen) Marienkirche. „Seit jeher ist Glockengeläut ein Zeichen des Dankes an Gott. Früher, als es noch keine Sirenen gab, erklangen ebenfalls die Glocken, wenn Not und Bedarf an Hilfe war.“ In insgesamt 3000 Gemeinden in Österreich und Südtirol läuteten die Glocken.

Unter dem Motto „Hilfe ist größer als Hunger“ ruft die Caritas zu Spenden für Menschen auf, die an Hunger und dessen Folgen leiden. Heuer will sie mit Unterstützung ihrer Spenderinnen und Spender 40.000 Familien vor Hunger bewahren. Konkret sammelt die Caritas Kärnten für die von extremer Dürre betroffene Bevölkerung in Kenia und für eine zweite Bäckerei in Uganda.