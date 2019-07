Kleine Zeitung +

Überflutungen und umgestürzte Bäume 60 Feuerwehreinsätze wegen starker Unwetter in Kärnten

Vor allem in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen, Klagenfurt und Villach kam es am Freitag zwischen dem späten Nachmittag und frühen Abend zu Unwettern. Am heutigen Samstag drohen neuerlich Unwetter.