Vor allem in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen, Klagenfurt und Villach kam es am Freitag zwischen dem späten Nachmittag und frühen Abend zu Unwettern. Am heutigen Samstag drohen neuerlich Unwetter.

In Töschling wurde ein Auto von Wassermassen in einer Unterführung überrascht © FF Töschling

Heftige Unwetter - teilweise mit Hagel - zogen am Freitag zwischen dem späten Nachmittag und frühen Abend über Kärnten. Und auch heute ist wieder mit Unwettern in Kärnten zu rechnen. Betroffen waren am Freitag vor allem die Bezirke Klagenfurt, St. Veit und Feldkirchen sowie Villach-Land. Wobei die Einsatzkräfte besonders im Bezirk St. Veit gefragt waren: In der Gemeinde Micheldorf standen Keller und Stallgebäude unter Wasser, die Bahnunterführung ist unterspült. Eine Mure ging auf die Teichgrabenstraße ab.