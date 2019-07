Judith Franc lädt heute, Samstag, zum Kennenlerntag in ihr neues Studio "Permanent schön" in der Villacher Innenstadt.

© Holzfeind

Fünf Jahre lang war Judith Franc mit ihrem Make-up-Studio „Permanent schön“ mobil unterwegs. Jetzt will sich die 52-jährige Villacherin sesshaft machen und ihren Kunden einen fixen Standort bieten. Am 21. September eröffnet sie in der Gerbergasse ihr 40 Quadratmeter großes Studio. Heute, Samstag, lädt sie zum Kennenlerntag von 10 bis 19 Uhr. „Zu mir kann jeder kommen“, so die ausgebildete Visagistin, die auf Permanent-Make-up spezialisiert ist, aber auch Brustwarzenwiederherstellung oder Narbentattoos anbietet.