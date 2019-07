Direkt an der Drau, unweit des Marktgeländes, wurde eine neue Wetterstation errichtet. Im Bedarfsfall wird das Kirchtagsgelände geräumt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Windmessstation direkt an der Draulände © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Dass das Wetter keinen Rücksicht auf den Villacher Kirchtag und die Tausenden Besucher nimmt, hat sich vor zwei Jahren gezeigt. Da musste das Festgelände wegen Sturm und Gewitter zwei Mal geräumt werden. Um bestmöglich darauf vorbereitet zu sein und im Bedarfsfall die Innenstadt zu evakuieren, stehen die Organsisatoren in ständigem Kontakt mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. Zusätzlich wurde heuer eine neue Wettermessstation direkt an der Drau errichtet. Sie misst Windspitzen und durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Ab einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h und Hagelgefahr wird das Gelände ganz oder teilweise geräumt. Als „sichere Häfen“ stehen dann Rathaus, Peraugymnasium, Musikschule und Congress Center offen.