Touristiker beenden Diskussion um Paddelgebühr am Faaker See und übernehmen Kosten. Ab 1. August muss nicht mehr gezahlt werden - zumindest vorerst. Wie viel die Gutsverwaltung für diesen Kompromiss erhält, ist nicht klar.

Ab 1. August kann am Faaker See wieder ohne Angst vor Strafen gepaddelt werden © Holzfeind

Die Gebührendiskussion am Faaker See ist nicht neu. Seit den 1950er-Jahren muss am Privatsee für Ausflüge mit privaten Wasserfahrzeugen gezahlt werden. Dass sich der Preis für die Jahreskarte bei den Stand-Up- Paddlern heuer von 43 Euro auf 103,67 Euro erhöht hatte, ließ die Wogen zuletzt hochgehen. Dass die Idylle des Faaker Sees mitten in der Hochsaison getrübt wird, kam den Touristikern aber so gar nicht recht.