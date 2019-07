Drei Wochen lang lebte Günter Eichberger als Literatur-Stipendiat in Villach. Im Podcast erzählt er über seine Erlebnisse in der Draustadt.

Auch am Narren hat Eichberger keine Freude

Von Istanbul nach Villach - das sind die Stationen, die der Grazer Autor Günter Eichberger in den letzten Wochen als Literatur-Stipendiat durchlebte. Im Stadtgespräch Podcast mit Thomas Cik spricht er darüber, was ihm an der Draustadt gefällt und was er sofort aus dem Ortsbild entfernen würde - es sind die Statuen, für die er ausschließlich Kritik übrig hat.

Was Eichberger von den Seen der Region und von der Verbauung des Wörthersees hält, kann man im Podcast nachhören.

Eichberger bei der Podcast-Aufnahme im Studio der Antenne Kärnten Foto © Markus Traussnig