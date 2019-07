Die drastischen Erhöhungen der Jahreskarte für Stand-up-Paddeln regten am Faaker See ziemlich auf. Jetzt soll ein Mittelweg in der Causa gefunden worden sein. Details geben Touristiker und Besitzer am Freitag bekannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Lösung am Faaker See ist in Sicht © (c) HANNES PACHEINER

103,67 Euro kostet die Jahreskarte für Stand-up-Paddeln (SUP) am Faaker See, 43 Euro waren es im Vorjahr. Der Faaker See ist damit bislang der einzige See Kärntens, der auch diesen Sport in Rechnung stellt. Möglich ist diese Vergebührung, weil der See in Privateigentum steht. Ein Anrainer hat deshalb vor Kurzem ein Verfahren gegen die Gutsverwaltung Landskron, die den See für die Besitzer verwaltet, bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angestrengt. Überhaupt ließ diese Erhöhung die Wogen hochgehen.