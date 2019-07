26 Straßenkunstfestival 85.000 Besucher in der Villacher Innenstadt

Facebook

Die Villacher Innenstadt war die Bühne für das farbenfrohe Straßenkunstfestival © kk

Traumhafte Sommerabende und vor allem die spektakulären, artistischen, lustigen und unterhaltsamen Shows der Künstler machten das 26. Straßenkunstfestival in Villach zum vollen Erfolg. Erstmals erstreckte sich die Veranstaltung im Herzen der Stadt über drei Tage. Finaler Höhepunkt war die große Abschlussshow aller Künstler auf dem Rathausplatz. Rund 85.000 Besucher haben laut der Frequenzmessung des Stadtmarketings am Hauptplatz in den vergangenen drei Tagen die Innenstadt besucht, ganz besonders in den Abendstunden war die Altstadt bestens besucht.