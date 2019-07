Komplett ausgebrannt Muli fing bei Heuernte plötzlich Feuer

Facebook

Auch die FF Treffen stand im Löscheinsatz © FF Treffen

60 Feuerwehrleute der FF Arriach, Laastadt, Afritz, Winklern, Einöde und Treffen standen Mittwochnachmittag im Löscheinsatz. Ein Muli hatte in Arriach Feuer gefangen. Die Löschversuche des 60-jährigen Landwirtes blieben erfolglos, binnen kurzer Zeit stand das gesamte Fahrzeug in Vollbrand. Durch das Feuer lösten sich die Bremsen, die Nutzmaschine schlitterte über eine Wiese in Richtung eines Waldes. Durch das rasche Eingreifen der Kameraden konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Bäume verhindert werden.