Gross mit seiner eigenen Kollektion © Holzfeind

Drei Jahre lang hat Nino Gross mit seinem „Browntown Urbanshop“ die Hauptstadtluft in Klagenfurt genossen. Nun hat der Villacher sein Geschäft in den Cityarkaden aber geschlossen, um in die Heimat zurückzukehren. Am Montag wird der Basketballspieler und Kapitän der „Panaceo Raiders“ einen Pop-Up-Store in der früheren Moreboards-Filiale am Hauptplatz eröffnen. „Das Geschäft hat sich gut entwickelt, jetzt zog es mich aber zurück in die Heimat. In der Villacher Innenstadt sehe ich großes Potenzial“, so der Sohn von Kommerzialrat Rudolf Gross, der in Villach zuvor elf Jahre lang einen Shop betrieben hat.