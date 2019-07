Nach einer jahrelangen Pause werden im Rosentalerhof in St. Jakob im Rosental wieder "À-la-carte"-Gerichte für jedermann serviert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familie Stefan serviert regionale Gerichte © (c) Daniel Raunig

Im Rosentalerhof ist man sich zu schade für eine übliche Halbpension. Im familiengeführten Landhotel in St. Jakob heißt das erweitere Angebot „Aktiv Genusspension“. Der Genuss dieser Alpen-Adria-Küche war in den vergangenen Jahren aber nur Hotelgästen vorbehalten, was sich vor Kurzem geändert hat.