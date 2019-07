Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

55 Jahre Matura in der HTL Villach © KK

Im Jahre 1964 wehte die weiße Fahne vor der HTL in der Richard-Wagner-Straße in Villach – alle hatten die Matura bestanden. Nach 55 Jahren trafen sich zehn ehemalige Maturanten zum Jubiläum beim Parkhotel in Villach. Von dort ging es mit dem Bus nach nach Malborghetto. Das Organisationsteam rund um Horst Eder betrieb einigen Aufwand, um alle ehemaligen Klassenkameraden ausfindig zu machen. Die Mühe lohnte sich: Es wurden Erinnerungen wach, Anekdoten wurden ausgetauscht, aber auch über aktuelle Themen intensiv diskutiert. „Es war sehr schön, die Schulkameraden von damals wieder zu treffen“, so Eder.