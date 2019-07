Facebook

Gelungene Premiere © KK

Beim Rondeau in Bad Bleiberg ging das erste Kunst-, Kultur- und Brauchtumsfest in Szene. Organisiert von den Gastronominnen Monika Höhenberger und Karin Langthaler tauchten die Besucher tief in die Welt des Brauchtums ein. Tierfreunde konnten sich im Hochtalalpaka-Streichelzoo austoben. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von „Marie&Band“. Der Reinerlös der Tombola ging an den Verein Tierschutz Herzblut in Bad Bleiberg.