Zum 26. Mal geht das Villacher Straßenkunstfestival in der Innenstadt in Szene. Erstmals wurde es einen Tag früher mit einer Parade gestartet.

Die Künstler treiben es bis Mittwoch wieder bunt © KK/Stadtmarketing

Am Montag wurde das Villacher Straßenkunstfestival zum 26. Mal eröffnet. Erstmals gab es dabei schon am Montag eine Einzugsparade aller 35 Künstlergruppen durch die gesamte Innenstadt. Musiker, Akrobaten, Clowns, Pantomime, Trommler und viele mehr verzaubern Villach bis morgen in ein Tollhaus der künstlerischen Vielfalt. Die Akteure reisten aus insgesamt 17 Ländern der Welt an und performen täglich von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 23 Uhr auf den elf verschiedenen Stationen von der Italienerstraße bis zum Nikolaiplatz. Morgen um 23 Uhr gibt es die große Abschlussshow aller Künstler am Rathausplatz.