Sechsjähriger ertrunken Prozess gegen Eltern und Badbetreiber wurde vertagt

Am Montag mussten sich die Eltern eines im Juni des Vorjahres im Faaker See ertrunkenen Sechsjährigen vor Gericht verantworten. Der Badbetreiber und eine Mitarbeiterin waren ebenfalls angeklagt. Der Prozess wurde vertagt.

Der Prozess wurde noch am Montagvormittag vertagt © Traussnig

Am 10. Juni des vergangenen Jahres ist ein sechsjähriger Bursche bei einem tragischen Badeunfall im Faaker See ertrunken. Am Montag hat der Prozess gegen die Eltern wegen fahrlässiger Tötung vor dem Bezirksgericht Villach begonnen. Den Eltern wird von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vorgeworfen, in Kenntnis der nicht ausreichenden Schwimmkenntnisse ihres Sohnes, diesen alleine am Strand zurückgelassen zu haben. Der Prozess wurde vertagt. Es werden noch weitere Zeugen einvernommen. Darüber hinaus soll es einen Lokalaugenschein geben.