Die mutmaßliche Mörderin bei der Tatrekonstruktion © Weichselbraun

Ganz anders als der Anwalt der Hauptbeschuldigten beurteilt Wolfgang Blaschitz den Sachverhalt in Kärntens spektakulärstem Kriminalfall. Der Wiener Anwalt vertritt die mutmaßliche Mörderin, eine 44 Jahre alte Frau. „Meine Mandantin denkt nicht daran, ein Geständnis abzulegen“, sagt Blaschitz. Den Mord an einer Pensionistin habe sie im Trancezustand begangen. „Sie ist an sich ein völlig harmloses Hascherl und war das willenlose Werkzeug der Hauptverdächtigen“, so Blaschitz.