Eigentlich sollte ein Klimagerät ja kühlen. Doch in Villach passierte das Gegenteil: Ein mobiles Klimagerät löste einen Brand aus. Alarmstufe zwei für die Feuerwehren.

Was vom Klimagerät übrig blieb © HWF Villach

In Villach brannte am Samstag ein Klimagerät. Kurz nach 15.30 Uhr meldeten die Bewohner eines Hauses eine starke Rauchentwicklung in ihrem Wohnhaus im Villacher Stadtteil Fellach.