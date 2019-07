Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Radfahrerin kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. © KLZ/Weichselbraun

Am Samstag um 09.20 Uhr lenkte eine 78-jährige Frau ihr Auto von Rosegg kommend in Richtung Mühlbach. In Frög, Gemeinde Rosegg überholte sie eine in die gleiche Richtung fahrende 45-jährige Radfahrerin aus Wien. Noch während des Überholvorganges bog die Lenkerin nach rechts in den Bergweg ein. Dabei stieß sie gegen die auf gleicher Höhe fahrende Radfahrerin. Die Frau kam zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.