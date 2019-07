Facebook

Verteilt Lebensmittel an sozial Benachteiligte: die Villacherin Elisabeth Fojan © Schwinger

Die Villacherin Elisabeth Fojan ist ehrenamtlich viel im Einsatz. Sie ist seit rund 20 Jahren bei den Villacher Goldhaubenfrauen engagiert, ist im Völkendorfer Pfarrgemeinderat aktiv und seit sechs Jahren auch bei der „Tafel Österreich“, die an sozial Bedürftige jeden Samstagnachmittag in der Arge Sozial in Villach (Klagenfurter Straße 38) Lebensmittel ausgibt.