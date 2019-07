Facebook

Seit drei Jahren ist die Brücke nur einspurig befahrbar © (c) Foto Zore Willi

Die vielen Verkehrsteilnehmer, die Tag für Tag über die Draubrücke in Feistritz fahren, brauchen einen langen Atem. Seit Herbst 2016 ist die desolate Brücke aufgrund einer notwendigen Gewichtsbeschränkung nur einspurig befahrbar. Eine Ampel regelt den Verkehr. Immer wieder wurde der Baustart versprochen und verschoben. Zuletzt rückte die Brücke im März vor der Bürgermeisterwahl in Paternion in den Fokus der Öffentlichkeit. Der da gewählte Manuel Müller (SPÖ) erklärte, sich nicht mit im Raum stehenden 700.000 Euro an der Sanierung beteiligen zu wollen. Unter anderem weil es sich um eine Landesstraße handle. Auch die Gemeinde Weißenstein mit Bürgermeister Hermann Moser (SPÖ), die ebenso betroffen ist, vertrat diese Meinung.