Autofahrer aufgepasst: In Villach wird gefeiert und gegraben © (c) Thomas Sllner - Fotolia (Thomas Söllner fotodesign)

Die FF Judendorf feiert ihr alljährliches Fest – aus diesem Grund kommt es von Samstag, 20 Juli um 18 Uhr bis Sonntag, 21. Juli, 18 Uhr zu einer Fahrbahnsperre. Sie gilt ab dem Kreuzungsbereich Schächtestraße/Judendorfer Straße bis zur Schächtestraße 58.



Ab Montag, 22. Juli, wird in der Schmalgasse Nummer 2 gegraben. Bis voraussichtlich 23. August müssen Verkehrsteilnehmer dort mit kurzen Behinderungen rechnen.



Ebenfalls ab Montag wird für die Fernwärme gegraben – in der Heidenfeldstraße Höhe Haus Nummer 11 und 13 muss man daher bis 22. August immer wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen.



Weil ein Leergerüst errichtet werden muss, wird in der Siemensstraße ab sofort bis 1. Oktober mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein. Zudem gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit mehr als 3,70 Metern Höhe.