Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den Rucksäcken befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld. © mhp - stock.adobe.com

Ein bisher unbekannter Täter stahl am Freitagvomittag aus einem unversperrt in Villach abgestellten Firmenfahrzeug zwei Rucksäcke, während die Eigentümer in der Nähe mit Arbeiten beschäftigt waren.