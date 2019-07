Die "Kärntnermilch" zeigt am Samstag am Wochenmarkt, wie das Milchprodukt gemacht wird und lädt zum persönlichen Reifungswettbewerb ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Wochenmarkt kann man zuschauen, wie Käse gemacht wird © (c) Karin-Wernig/Villach/kk

Das war am Villacher Wochenmarkt noch nie da: Die „Kärntnermilch“ wird am Samstag (20. Juli) den Marktbesucherinnen und -besuchern zeigen, wie Käse gemacht wird. „Wir bringen dafür einen alten Kupferkessel, der auf den Almen verwendet wird, aus unserem Museum mit nach Villach“, kündigt Kärntnermilch-Marketing-Chef Wolfgang Kavalar an. „Unser Käsemeister Franz Pernull wird 300 Liter bester Milch in einen köstlichen Käse verwandeln.“