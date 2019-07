Heftige Wärmegewitter nicht ausgeschlossen

Facebook

Wie lange die Sonne scheint, ist ungewiss © kk

Die Aussichten für den Sonntag: Der Vormittag bringt voraussichtlich viel Sonnenschein und höchstens dünne Wolkenfelder. Am Nachmittag wird die Luft jedoch labiler und so wachsen immer mächtigere Quellwolken in den Himmel, die örtlich zu teils heftigen Wärmegewittern ausarten können. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es auch Orte und Regionen, die gar keinen Regen abbekommen.