„Harry’s Home“ in München ist erstes City-Kinderhotel im deutschsprachigen Raum.

"Harry's Home" in München ist jetzt einens von 45 Kinderhotels © kk

"Auf nach Minga mit de Kinder“. Mit diesem markigen Spruch geben die Kinderhotels Europa, mit Sitz in Drobollach, eine Premiere bekannt. Nach dem Kinderhotel Martinhal Cascais Family Hotel in Lissabon gibt es mit dem Hotel „Harry’s Home“ in München (auf Bayrisch Minga, Anm.) nun das erste städtische Kinderhotel im deutschsprachigen Raum.