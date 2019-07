Facebook

Fazit: „Es ist ein nettes Platzerl geworden“ © Jandl

Nach Linz, Innsbruck und Wien hat nun auch Villach eine Regenbogenbank. Am Standesamtsplatz. Die bunten Farben auf der Sitzfläche und der Rückenlehne sollen als Zeichen für die Toleranz und Weltoffenheit dieser Stadt stehen. Die Gegner dieser Bank – ja, es gibt Menschen, die sich selbst so bezeichnen – sehen darin ein Symbol für misslungene Willkommenskultur und Gender-Wahn. Damit wir nochmals die Fakten in dieser Debatte in Erinnerung rufen: Es ist eine Bank, ein Metallrahmen, Holzbretter und Farbe. Sie macht niemandes Leben schlechter, sie beseitigt aber keine Vorurteile, ändert nichts daran, dass viele Menschen noch immer diskriminiert werden – wegen Dingen aus ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich.