Spektakuläre Shows sind beim Straßenkunstfestival garantiert © Hipp/Stadtmarketing/kk

Kommende Woche ist es wieder soweit: Rund 100 Straßenkünstler werden erstmals an drei Tagen mit einer spektakulären Mischung aus Artistik, skurrilen Shows, Zauberei, Comedy und viel Musik in der Villacher Innenstadt ihr Können zeigen. Neu ist, dass der Auftakt am Montagabend (17.30 Uhr) mit dem großen Einzug und moderierter Präsentation aller Künstler in der Innenstadt erfolgt. Er beginnt beim Parkhotel, führt weiter über dem Hauptplatz in die Lederergasse bis zum Udo-Jürgens-Platz. Gleich danach (ab 19 Uhr) heißt es für Akteure bereits „Bühne frei!“