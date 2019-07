In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter die Geldkassetten aus Kassenautomaten eines Villacher Parkhauses gestohlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In diesem Parkhaus in der Hausergasse wurden die Kassenautomaten aufgebrochen © Jandl

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in einem Parkhaus in Villach zwei Kassenautomaten auf und stahlen jeweils die Geldkassette. Die Höhe des gestohlenen Geldes und des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Aufzeichnungen der Videokamera werden nun ausgewertet.