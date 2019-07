In der Villacher Widmanngasse eröffnet die Drautalerin Andrea Köstenberger demnächst ein neues Lokal. Der Name: "Im Wohnzimmer".

Köstenberger eröffnet ihr neues Café in der Widmanngasse © Holzfeind

Eine neue Kaffeehauskultur entsteht in der Widmanngasse in Villach. Nach 28 Jahren in der Hotellerie- und Gastronomiebranche erfüllt sich Andrea Köstenberger nun mit ihrem eigenen Café ihren großen Jugendtraum. „Im Wohnzimmer“, wie die Cafe & Bar heißen wird, serviert die 43-Jährige aus Feistritz an der Drau ihren Gästen ab Ende Juli nicht nur hausgemachte Produkte, sondern auch eine Wohlfühlatmosphäre inmitten von Retro-Möbeln und modernen Stilelementen. Ihre Bar hat sie aus geprägtem Leder fertigen lassen, den Kärntner Restaurator Werner Campidell ließ sie die Wände des Cafés gestalten.