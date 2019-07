Ein neues Geschäft gibt es seit Donnerstag in der Villacher Innenstadt. Die Firma Biogena eröffnete am Hauptplatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Biogena-Store-Leiterin Renate Klary mit ihrem Team © Jandl

Am Donnerstag, 18. Juli, hat der neue Biogena-Store am Villacher Hauptplatz eröffnet. Das Familienunternehmen mit Sitzen in Salzburg und Wien hat 17 Geschäftsstellen in Österreichs, Deutschland und der Schweiz. Bei den Produkten setzt man auf Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die hauptsächlich in Kapseln verarbeitet werden. "Bei uns gibt es alles für Gesundheit und Wohlbefinden. Und das für alle Bereiche von Kopf bis Fuß", sagt Store-Leiterin Renate Klary. Das Angebot umfasst 260 Präparate, die zum Großteil in Österreich produziert werden.