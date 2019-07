Der Donnerstag wird von den Temperaturen her sommerlich, aber nicht stabil.

Blick vom Dreiländereck © Webcam/kk

Die Luftdruckunterschiede sind gering. Weder ein Hoch noch ein Tief ist klar wetterbestimmend. Da die Luft labil geschichtet ist, mischen sich nach einem teils sonnigen Tagesverlauf erneut ein paar Schauer und Gewitter ins Wettergeschehen. In Klagenfurt scheint die Sonne wohl insgesamt am längsten, später am Tag wird es auch hier eventuell gewittrig. Flächenhafter Regen, der alle Orte gleichmäßig trifft, ist ziemlich sicher kein Thema.