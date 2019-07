Villacher Kirchtag"Die Sehnsucht lässt uns wiederkommen"

Facebook

Am 28. Juli wird der Villacher Kirchtag eröffnet © Markus Traussnig

Als Vergnügungsforscherin haben Sie sicher erforscht, warum uns der Kirchtag so viel Vergnügen bereitet.

Gerda E. Moser: Ein Kirchtag ist Vergnügen hoch drei, weil hier die drei zentralen Formen des Konsumierens und Vergnügens angeboten werden. Erstens das Kulinarische, die Grundform des Genießens. Dazu kommt Konsum als Erlebnis, Spektakel und Anreiz der Sinne. Die Leute sehen, hören, riechen, schmecken. Ein besonderes Erlebnis ist der sprichwörtliche Vergnügungspark. Musik spielt, es ist laut, es funkelt und blinkt. Da geht es entweder um den Thrill, um diese Kombination aus Angst und Lust, oder um den Skill, also um die Frage, ob ich geschickt genug für etwas bin. Damit ist zum Beispiel die Treffsicherheit bei einer Schießbude gemeint oder das Balancieren in der Tagada-Mitte. Allen kritischen Anmerkungen zum Trotz lassen sich die Menschen nicht nur passiv treiben, sondern sind auch aktiv am Geschehen beteiligt. Und zuletzt besteht die Möglichkeit zur dritten zentralen Form des Konsums und des Vergnügens, dem Beutemachen. Man nimmt etwas von einem Standl mit nach Hause.



Bleiben wir beim Mit-nach-Hause-Nehmen: Früher war ein Kirchtag auch ein Heiratsmarkt. Ist dieser Aspekt in Zeiten von Online-Dating in den Hintergrund gerückt?

Ich habe nicht empirisch dazu geforscht, aber am Kirchtag werden sich schon die einen oder anderen Leute kennenlernen. Volksfeste haben generell einen kurzfristig nivellierenden Charakter. Für einen Moment werden gesellschaftliche Hierarchien und Strukturen vergessen gemacht. Die sozialen Schichten und Unterschiede verschmelzen oder erodieren ein wenig, die Elite wirft sich in Tracht, es wird so getan, als gäbe es eine große Gemeinschaft. Man teilt sich das Festzelt oder flaniert als eine große einheitliche Masse an den Ständen und Fahrgeschäften vorbei. Es ist ein gemeinsam erlebtes und zelebriertes Herausfallen aus dem Alltag. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt. Man hat vielleicht ein halbes Jahr dafür gespart und kann jetzt das Geld ausgeben. Disziplin, Sparsamkeit und Mühen des Alltags werden von einer Auszeit unterbrochen, in der mehr oder weniger große Ausschweifungen und ein paar Exzesse möglich sind.