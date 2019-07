Facebook

Ümit Baran setzt im Villacher Ornellahof voll auf Burger © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

"Wir sagen Danke, aber kein Ciao. Wir bringen mit gleicher Leidenschaft und Lust ein anderes Konzept in den Ornellahof", verkündet Ümit Baran, Chef des Restaurants "Med Kitchen" in der Villacher Widmanngasse. Was so viel heißt, dass er künftig auf ein neues Konzept für das bisher orientalische Restaurant mit mediterranen Einflüssen setzt.