Drei Polizeieinheiten versuchten den 50-Jährigen zu stoppen © Hochmuth

Nach einer Amokfahrt, bei der ein psychisch Kranker am 28. Dezember 2018 mit seinem Auto andere Verkehrsteilnehmer und die ihn verfolgende Polizei in Gefahr brachte, hat sich am Mittwoch ein Wiener Schöffensenat mit dem 50 Jahre alten Fahrzeug-Lenker befasst. Der Mann hatte nach seiner Festnahme erklärt, er habe sich "a Hatzerl" mit der Polizei geliefert, weil er sich gefürchtet hätte.