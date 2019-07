Am Standesamtplatz in Villach gibt es nun eine bunte in den Farben des Regenbogens lackierte Bank. Sie soll ein Zeichen der Gleichberechtigung sein.

Die neue Regenbogenbank lädt auch zum Zeitunglesen ein © Jandl

Die Stadt Villach hat nach einem Gemeinderatsbeschluss Anfang Juli nun eine Regenbogenbank aufgestellt. Die Sitzfläche und die Lehne in den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett sollen für Vielfalt und Toleranz stehen. Unter anderem für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der Gesellschaft und dafür, dass in Villach jeder willkommen ist. „Die Bank ist ein kleines, aber wichtiges Symbol der gelebten Grundhaltung in unserer Stadt. Es geht um Akzeptanz und Weltoffenheit – und genau dafür steht Villach“, sagt Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner (SPÖ).