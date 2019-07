Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Primar Gerhard Jenic mit Anna Mandl, seiner 95-jährigen Patientin © (c) Markus Traussnig

Eine im wahrsten Sinne des Wortes einschneidende Neuerung gibt es seit 1. Juli im LKH Villach. Gerhard Jenic übernahm als Primar die Leitung der Allgemein- und Gefäßchirurgie vom in Pension gegangenen Hubert Wiesinger. Der 45-Jährige Eberndorfer wechselte vom Klinikum in Klagenfurt, wo er stellvertretender Abteilungsvorstand war. Auch ein neuartiges Mentorenprogramm, bei dem erfahrene Ärzte ihr Wissen gezielt an junge Kollegen weitergeben, wurde von Jenic am Klinikum erfolgreich vorangetrieben.