© Markus Vollmeier/kk

Zum zweiten Mal lud die „Gruppo Sportivo Velacco“ mit Karin Pucher, Ronny Hohenberger, Wolfgang Roll, Christian Liesinger, Günther Lamprecht und Jürgen Putzi zur „Carinthian Velo Classic“, einer Ausfahrt mit Retrorädern. An die 100 Teilnehmer aus dem In- und Ausland starteten kürzlich am Hauptplatz in Treffen. Danach führt die Strecke bis zum Faaker See, über den Villacher Hauptplatz und retour nach Treffen. Dort wurde beim Kuchler-Wirt noch lange gefachsimpelt.