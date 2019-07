Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Montag Zutritt zu einer Gaststätte. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Einbrecher schlugen in der Nacht auf Montag zu (Sujetbild) © KLZ/Weichselbraun

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in ein Lokal in Villach ein. Sie stahlen aus dem Betrieb mehrere Brieftaschen mit Bargeld. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.