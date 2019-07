Facebook

Zahlreiche Feuerwehren waren am Unfallort im Einsatz - Symbolfoto © (c) Weichselbraun Helmuth

Ein 66-jähriger Mann aus Deutschland beabsichtigte am Sonntag gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto von einem Parkplatz in Villach auf die B 100 in Richtung Spittal/Drau einzubiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Weißenstein. Er prallte mit der Front seines Wagens gegen die rechte Seite des Autos des 22-Jährigen. Dieser versuchte nach links auszuweichen, sein Auto kippte in der Folge und landete auf dem Dach.