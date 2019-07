Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Start am Mittwoch dabei: Elisabeth Schusser und Dustin Fisher von der „Fein Brewery“ aus Faak © KK/Privat

Nicht nur die Sonderausstellung im Stadtmuseum und der kulinarische Reigen KüchenKult widmen sich heuer der „bierigen“ Geschichte und Gegenwart der Draustadt als Braustadt. Es gibt nun auch den „Crafted Beer Garden“, eine Veranstaltungsreihe im Rosengarten in der Villacher Widmanngasse. Sie wird – bei freiem Eintritt – die Hersteller handgebrauter Biere an gleich sieben Tagen im Sommer in den Mittelpunkt rücken.