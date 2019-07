Facebook

Die Täter waren auf Alkohol aus © (c) zimmytws - Fotolia

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Donnerstag in der Gemeinde Treffen gewaltsam in ein Geschäft ein. Sie stahlen diverse alkoholische Getränke. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Hunderten Euro.