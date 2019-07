Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wollte in der Bank einen falschen 200-Euro-Schein umwechseln (Symbolfoto) © dpa/Boris Roessler

Am Donnerstag gegen kam ein 54-jähriger Mann aus Montenegro in eine Bank in Villach und wollte dort einen 200-Euro-Schein umwechseln. Allerdings handelte es sich dabei um einen wertlosen, als Filmgeld gekennzeichneten Schein. Die 41-jährige Bankangestellte hat den Schein sofort als unecht erkannt und somit blieb es beim Versuch. Der 54-Jährige gab an, dass der Geldschein vom Erlös eines Autoverkaufs stammt und er von der Echtheit des Geldscheins überzeugt gewesen sei.