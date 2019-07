Mieter eines Mehrparteienhauses in Villach schlugen Donnerstagnachmittag Alarm: Aus einer Wohnung drang dichter Rauch. Angebrannte Speisen am Herd hatten den Brand ausgelöst. Bewohner waren nicht daheim.

Brand in Villacher Hochhaus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus in Villach: Verbrannte Speisen am Herd dürften das Feuer ausgelöst haben © Hauptfeuerwache Villach

Dicke Rauchschwaden quollen am Donnerstag um 13 Uhr aus einem Fenster im sechsten Stock eines Hochhauses in der Tafernerstraße in Villach. Mehrere Mieter hatten den Brand bemerkt und über den Notruf 122 die Feuerwehr verständigt. Die Hauptfeuerwache Villach rückte mit fünf Fahrzeugen und rund 25 Kameraden zum Einsatzort aus. Der Rauch hatte bereits einige Rauchmelder ausgelöst.