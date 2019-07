Die 23-jährige Jungunternehmerin Yessica De Leon hat in Villach ihre neue Modeboutique bezogen. In "De Leon Fashion" verkauft sie Mode aus unterschiedlichen Ländern.

De Leon verkauft Mode aus unterschiedlichen Ländern © Holzfeind

Der Hans-Gasser-Platz in Villach ist um ein Geschäft reicher. Vor Kurzem hat dort die 23-jährige Jungunternehmerin Yessica De Leon ihre Modeboutique „De Leon Fashion“ eröffnet. In ihrer 60 Quadratmeter großen Boutique bietet sie Damenmode aus Italien, Holland und Frankreich sowie Assecoires. Vor ihrem Umzug in die Innenstadt, hatte sie ein Geschäft in der Getreidegasse. "Ich wollte in die Innenstadt, um mehr Laufkundschaft zu lukrieren“, so die gelernte Einzelhandelskauffrau.