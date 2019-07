Summerfeeling in the City

Tausende Besucher waren am Mittwochabend in der Villacher Altstadt © Stadtmarketing/kk

Egal ob bei der Cuba-Night am unterem Hauptplatz, einer Road-Show als Ankündigung des spektakulären Crux-Laufes Ende September, der Harley Davidson-Charity sowie einer schwungvollen Jubiläumsgala der Tanzschule Kopeyko am Rathausplatz – Tausende Menschen strömten Mittwochabend in die Villacher Innenstadt und ließen sich vom bunten Programm verzaubern.