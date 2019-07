Facebook

Die Polizei sprach gegen den 33-Jährigen ein Betretungsverbot aus © Weichselbraun

Ein 33-jähriger asylberechtigter afghanischer Staatsbürger ist verdächtig, am Mittwochabend gegen 20:20 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Wolfsberg seine 28-jährige afghanische Ehefrau verprügelt zu haben. Unter anderem hätte er ihr Schläge gegen den Kopf versetzt, meldet die Polizei. Die Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen von der Rettung zur ambulanten Behandlung ins LKH Wolfsberg gebracht.